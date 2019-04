As novas asas flexíveis criadas pela Nasa podem revolucionar a aviação

As asas dos aviões são habitualmente robustas e rígidas, mas uma equipa que juntou especialistas da Nasa e do MIT, inspirou-se nas asas dos pássaros para criar um novo design que pode revolucionar a aviação.

A MADCAT - Mission Adaptive Digital Composite Aerostructure Technologies - criou asas flexíveis com quatro metros de largura com centenas de componentes de fibra de carbono que encaixam entre si como peças de Lego, permitindo mais movimento do que os tradicionais flaps.

Os condores, por exemplo, "conseguem bloquear as suas articulações quando está a planar, ajustando as asas para o formato ideal para o fazer, e quando quer fazer uma manobra mais agressiva solta-as. é essa resposta que estamos a tentar reproduzir", explicou à CNN o engenheiro da Nasa, Nick Cramer.

O objetivo é ajustar o formato da asa conforme os diferentes momentos de um voo - descolagem aterragem, e manutenção no ar. Esta tecnologia permite ainda que o avião seja mais leve e consuma menos combustível, o que melhora a eficiência.

O segredo está nos materiais utilizados: têm que ser compatíveis com moldagem por injeção. Os polímeros termoplásticos podem ser aquecidos até o estado líquido, uma espécie de resina, que pé despejada num molde onde arrefece até voltar ao estado sólido. O resultado é uma malha tão resistente como uma estrutura de metal e mais fácil de construir do que as asas dos grandes Boeing.

O primeiro protótipo da nova asa foi construído à mão já foi testada nos túneis de vento da Nasa.