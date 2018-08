Tecnologia de ponta? Astronautas remendam Estação Espacial com gaze e resina

Não são mais que dois milímetros, mas em 18 dias os astronautas poderiam ter ficado sem ar. A fuga foi detetada na quarta-feira à noite pelas equipas em Houston e em Moscovo, que repararam numa alteração na pressão do ar na Estação Espacial Internacional enquanto os astronautas dormiam.

Já na quinta-feira, durante a manhã foi possível localizá-la. Primeiro, taparam o pequeno furo com uma espécie de fita-cola. Depois, seguindo as instruções do centro de controlo de missão, selaram a fuga com gaze médica embebida em resina epoxy, um material usado, por exemplo, para reparar e revestir soalhos.

A atmosfera da estação espacial foi entretanto aumentada através de uma reserva de oxigénio de uma das naves de carga.

O furo pode ter sido provocado por micro-meteoritos ou lixo espacial, como satélites fora de funcionamento. A Agência ainda vai investigar as causas.

Para já, a situação está sob controlo. O selante ficou a secar durante a noite. Esta sexta-feira de manhã vai ser feita uma nova avaliação para perceber se são necessárias mais reparações.