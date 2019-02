A viagem da TSF num Tesla. Ouça a conversa com o taxista Fernando Pinto

"Tem um painel todo em pele, no qual tem um tablet de 17 polegadas, na horizontal, no fundo é um minicomputador, um portátil. O capô da frente não tem motor, é uma mini bagageira, atrás, tem outra bagageira, grande e o teto é panorâmico, não abre e além disso é térmico, ou seja, a luz solar ao entrar não aquece o carro de maneira a que as pessoas fiquem aqui todas numa estufa". A descrição é do taxista Fernando Pinto. Tem o carro há pouco mais de um mês.

"Nunca compraria um carro destes para uso pessoal, só mesmo para trabalhar". Os clientes ficam encantados quando entram num tesla táxi. Uns dizem parabéns, sim senhor, investiu numa coisa boa, fez muito bem, outros, perguntam se não é um bocadinho arriscado investir num preço destes?". E é arriscado?

A resposta está na ponta da língua: "Gastava 500,600, 700 euros por mês de gasóleo, fazia duas ou três revisões por ano na marca e esses custos todos ao fim de um ano são elevadíssimos. A Tesla dá 8 anos de garantia, sem limite de quilómetros e uma autonomia de 400 a 500 km. Claro, nem olhei, para trás. O investimento foi grande mas o retorno vai ser muito rápido". O Tesla custava mais de 80 mil euros mas com todos os incentivos conseguiu comprá-lo por pouco mais de 60 mil.

Para Fernando Pinto a falta de postos de carregamento para elétricos não é um problema, carrega o táxi na garagem, durante toda a noite, "cerca de seis horas é o suficiente". Ao final do mês paga cerca de 100 euros de eletricidade.

"Há pessoas que compram casas caras mas só dormem lá 8 horas, e eu ando aqui 10 horas por dia, portanto isto é a minha primeira casa". Assim sendo investiu numa viatura confortável com a qual espera fazer uma longa jornada, "cerca de 700 mil quilómetros, durante uma década".

Ao que a TSF apurou junto das Federações de Táxis há cerca de 10 táxi elétricos a circular em Portugal Continental.