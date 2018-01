CES 2018: As melhores inovações

É só no domingo que arranca mais uma edição da CES - Consumer Electronics Show, uma das maiores feiras do mundo dedicadas à tecnologia. Mas apesar de ainda faltarem vários dias para o início do certame em Las Vegas, a organização já anunciou quais foram os produtos e tecnologias que este ano ganharam o prémio de Melhor Inovação.

Mundo Digital, com Rui Tukayana: CES2018: As melhores inovações

Entre os distinguidos há um carro, o Nissan Leaf 2018, que ficou à frente na categoria Inteligência de Veículos e Tecnologia de Autocondução. Há também um robô: o Buddy, um autómato para toda a família que ganhou na categoria Robótica e Drones.

No total foram 28 as secções a concurso. Em algumas não houve vencedores, noutras houve mais do que um. Foi assim com os headphones.

Nos auscultadores distinguiram-se os Nuraphone, fabricados pela Nura, e ainda os Mars, um equipamento que se coloca no ouvido e traduz para a nossa língua aquilo que é dito em estrangeiro.

Um software da HP ligado à imagem em 3D ganhou também um prémio de inovação. Entre os laureados há também aquilo que é descrito como um revolucionário sistema de videovigilância.

Encontra a lista completa dos premiados aqui.