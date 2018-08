Está confirmado. Existe água gelada na superfície da Lua

Cientistas da NASA confirmaram esta quarta-feira a presença de água gelada na superfície da Lua, o que a torna potencialmente disponível para futuros astronautas, depois das descobertas de água subterrânea já anunciadas.

Aquela observação, publicada na revista científica norte-americana PNAS, vem juntar-se a vários estudos já realizados sobre a presença de água na Lua.

O gelo encontra-se nos polos norte e sul do satélite natural da Terra, em crateras onde os raios de sol não chegam e a temperatura nunca ultrapassa 150 graus Celsius negativos.

"Com gelo suficiente na superfície, em alguns milímetros, a água poderá talvez tornar-se um recurso para as futuras expedições de exploração ou de estada na Lua, potencialmente de mais fácil acesso que a água detetada sob a superfície lunar", avança a agência espacial norte-americana NASA.

Os investigadores obtiveram aquela prova graças a um instrumento enviado em 2008 a bordo de uma sonda indiana que mediu diretamente a forma como as moléculas de gelo absorvem a luz infravermelha.

"É a primeira vez que os cientistas obtêm uma prova irrefutável da presença de água gelada na superfície", disse, citado pela agência France Presse, o principal autor do estudo, Shuai Li, do Instituto de Geofísica e Planetologia do Havai.

Segundo o investigador, a única maneira de saber se esta água é explorável pelo homem é enviar robots para recolher amostras.

A NASA tem o projeto de voltar a enviar seres humanos à Lua, pela primeira vez desde dezembro de 1972.

Em 2008, os cientistas encontraram moléculas de água no interior de amostras de magma trazidas há vários anos pelos astronautas das missões Apolo.

No ano passado, os investigadores concluíram que as profundezas da Lua são ricas em água, baseando-se em dados obtidos por satélites.

A água está igualmente presente em Mercúrio e Marte, onde um lago de água no estado líquido foi recentemente detetado.