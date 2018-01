A APP Advanced Products criar soluções que garantem a cadeia térmica dos produtos durante operações de transporte, manipulação ou armazenamento e em 2018 quer conquistar Brasil, Marrocos, Polónia e Turquia.



Esta empresa portuguesa sedeada na Maia desenvolveu uma solução em laboratório que se traduz numa caixa térmica que permite, sem oscilações de temperatura, levar alimentos, ou medicamentos, seja para as estepes frias da Rússia, ou para as areias quentes do Dubai.

Manuel Pizarro, o CEO da empresa diz à TSF, que com este sistema, a APP Advanced Products tem estado a expandir as vendas nos últimos cinco anos.



África é já o continente em que arrecada 45% do valor total obtido com a área de negocio internacional, seguido da América do Sul com 23% e da Europa com 17%.



A empresa estabeleceu como objetivo para este ano, consolidar em destinos como Marrocos, Polónia, Brasil e estuda uma parceria com a Turquia.



O gestor adianta que no mercado marroquino a empresa já tem em curso um processo de qualificação de caixas térmicas para medicamentos e está a fazer um estudo de perfil da distribuição naquele país.



Já na Europa, há projetos à boleia de clientes institucionais. Como é o caso de uma cadeia de retalho portuguesa, instalada na Polónia.



O trabalho em networking, adianta Pizarro, deixa ainda antever novos projetos a partir do Brasil, para países vizinhos, como, a Argentina, com agentes já no Uruguai, Chile e Peru.



Nesta altura, a APP Advanced Products quer desenvolver também a parceria que já tem com a Turquia, no domínio do desenvolvimento de produto em laboratório, sendo o próximo passo a participação conjunta na próxima Fruit Atration 2018, agendada para Fevereiro, em Berlim.



Manuel Pizarro conclui que não faz sentido a empresa desenvolver atividade na Ásia, quando os parceiros turcos têm uma tradição cultural que torna esse trabalho mais fácil e próximo, admitindo esse possibilidade de reforço da atividade conjunta.



A APP Advanced Products terminou 2017, com um volume perto dos dois milhões de euros e estima crescer mais 11% em 2018.