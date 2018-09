Da tecnologia de ponta ao isolamento. "Pai" do 1.º satélite português vive sem fibra

Fernando Carvalho Rodrigues foi o pai do primeiro satélite português, o PoSAT-1, lançado para o espaço a 25 de setembro de 1993. Durante anos, lidou com tecnologia de ponta, mas agora que se mudou de Lisboa para a terra natal, no concelho da Guarda, não é bem assim.

Em junho, por causa do mau tempo, o físico e professor catedrático esteve uma semana sem internet, num caso que só foi resolvido com prontidão depois de se ter queixado publicamente.

Fernando Carvalho Rodrigues vive numa aldeia, no concelho da Guarda, onde nem existe acesso a fibra ótica

Para não ficar sem acesso à rede e ao mundo, Fernando Carvalho Rodrigues teve que sair de casa alguns dias e ir até à estação de caminho-de-ferro da sede do concelho. "É uma coisa que só por desatenção é que pode acontecer, só por desatenção dos administradores e do donos dessas empresas [de telecomunicações]", afirma.

Fernando Carvalho Rodrigues considera ainda "escandaloso" que a aldeia onde vive há cinco anos, habitada por duas dezenas de pessoas, não tenha fibra, mesmo estando a 12 quilómetros da cidade da Guarda.

"Metade da população de Casal de Cinza foi morta durante as invasões francesas para que os senhores em Lisboa fossem um país independente. Quantos mais é que tinham que morrer para eles porem cá fibra?", questiona.

O ex-presidente da Assembleia Municipal da Guarda não esconde ser crítico do centralismo do país, focado na capital, reclamando outra atenção para o interior do país.

"Eu não quero incitar ninguém, mas isto começa a ficar... Vai ser preciso deitar pontes abaixo, impedir que os produtos saiam por Vilar Formoso, qualquer coisa. Se podermos canalizar o oxigénio para outro lado canalizamos, porque tudo o que é produzido aqui vale zero, tudo o que é produzido lá, incluindo as asneiras, vale imenso", lamenta.