O tamanho foi o que menos importou e o "microlino" passou nos testes com distinção. O pequeno carro elétrico, exibido pela primeira vez no Salão do Automóvel de Genebra em 2016, já pode circular em todas as estradas europeias.

A produção começa em dezembro de 2018, com entregas na Suíça, antes de entrar no mercado alemão em 2019.

O conceito é novo, mas o design dual de 2,4 metros de comprimento vai buscar inspiração a uma BMW "isetta" de 1956. O "microlino" quer mudar a mobilidade pessoal, com uma velocidade máxima de 90 km por hora.

Mais prático não podia ser, o carro de dois lugares pode ser recarregado em qualquer tomada doméstica convencional.

Além disso, o design da porta dianteira permite ao condutor e ao passageiro sair diretamente para o passeio.