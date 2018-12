É um dos assuntos do momento no mundo online, mas é no mundo offline que tem sido gerido. O Artigo 13 nasceu na Comissão Europeia, mas assim que chegou ao conhecimento público os YouTubers não demoraram muito a comentá-lo e até mesmo a pô-lo em causa. O alarme lançado pelos criadores não demorou a causar o pânico entre os jovens que compõem a maior parte dos espectadores dos canais do YouTube. "A Internet vai acabar?" perguntava-se nas redes sociais. "O canal do Wuant vai ser apagado? E os memes, vão desaparecer?"

Foi a partir dessas dúvidas que a TSF organizou, nos seus estúdios, um debate improvável. De um lado, Sofia Colares Alves, Chefe de Representação da Comissão Europeia em Portugal. Do outro, Rita, Lourenço, Sara e Carolina, todos eles na faixa etária dos 12-13 anos e com vários canais subscritos no YouTube. A conversa, moderada pelo jornalista Nuno Domingues, tinha um objetivo simples: perceber o que é, afinal o Artigo 13. E quem coloca as perguntas são, nada mais, nada menos do que os espectadores dos YouTubers que tanto alarmaram para esta eminente nova realidade da Internet.

A conversa não começou, no entanto, sem que se pusessem os pontos nos "is" em relação à perspetiva que os jovens têm, na realidade, sobre o tal "fim da Internet" que tem sido anunciado. A resposta foi unânime: o alerta generalizado "foi exagerado."

Rita confessa que começou por acreditar que a Internet poderia realmente estar perto do seu fim, mas depois percebeu que essa não era a verdade. No entanto, reforçou que ainda "é tudo um bocado...", falhando o adjetivo. Lourenço demonstrou alguma preocupação com a possibilidade de deixar de poder ouvir algumas músicas ou ver algumas imagens devidos aos copyrights - direitos de autor - e à sua gestão. Sara seguiu a linha de Rita, confessando que começou por sentir-se alarmada mas depois, em conjunto com os pais e após algumas conversas e pesquisas, percebeu que o fim da Internet não estava ao virar da esquina. Carolina percebeu que esse era um cenário exagerado e que "não ia acontecer o que tinham prometido".

Conhecendo a posição comum de que todos partiam, foi Lourenço quem deu o tiro de partida nas perguntas: as covers (versões de músicas) vão continuar a ser permitidas?

Sofia Colares Alves começou por explicar que "o que se pode fazer hoje em dia vai continuar a poder fazer-se. O que já é protegido vai continuar a ser", referindo-se aos direitos de autor das músicas originais. Como a representante europeia o coloca, "o cover é uma música feita sobre outra. O original pode estar registado e o autor terá direitos sobre ele. Em princípio, as covers precisam de autorização, como já acontece hoje e continuará a acontecer."

É neste ponto da conversa que é introduzido um dos mecanismos que mais tem dado que falar: os filtros de Inteligência Artificial que, segundo a diretiva, serão responsáveis por identificar o que está, ou não, protegido por direitos de autor.

"Os mecanismos que identificam material que é protegido já existem, o que está em causa é quem os protege. Eu tenho uma música e identifico-a como sendo protegida. Se alguém fizer dinheiro com ela, vou dizer que quero parte do dinheiro que me é devido. Isso é algo que já existe. Mas, por exemplo, no YouTube - onde se carregam mais de 400 horas de vídeo por segundo - não posso simplesmente dizer que a música é minha e que quero o meu dinheiro. Tenho que registar o direito com o YouTube, eles utilizarão depois uma tecnologia de reconhecimento e, como estão a pagar aos criadores por produzirem conteúdos, vão falar com elas para dar dinheiro aos criadores. Isso é o que existe."

Mais do que saber como vão ser feitas as mudanças, os quatro jovens utilizadores do YouTube e redes sociais avulsas queriam saber o que vai mudar. E dentro do que vai mudar, perguntou Rita, qual vai ser a maior mudança?

"Isto é algo que afeta sobretudo o mundo dos grandes e dos fortes. Não afeta os utilizadores", começou por explicar Sofia Colares Alves. "Vai facilitar a vida a quem carrega vídeos, muda o papel das plataformas em relação aos criadores", especificou a representante da Comissão Europeia antes de introduzir o tema da legislação "que não é clara." Para a Comissão Europeia, um dos problemas do YouTube - e de outras plataformas - é o de que a plataforma vê-se como "uma infraestrutura tecnológica, uma zona neutra, em que uns carregam e outros consomem conteúdo", sem que associe a si qualquer obrigação de supervisionar essa interação.

Trocando por miúdos, é como se cada um de nós fosse dono de um "mercado enorme em que alguém vai vender, uma espécie de feira da ladra. As pessoas compram e vendem - um marketplace." Numa situação como esta, enquanto donos, pensamos que nada temos a ver com o que se vende. O problema é que "a certa altura, começam a vender-se coisas ilegais: material roubado, drogas e outras substâncias." De seguida chegam as autoridades, que nos dizem "meus amigos, vocês são donos deste mercado", não é possível dizer que nada têm a ver.

No caso do YouTube, o que se passa é que há publicidade a ser vendida e monetizada, é recebido "um pagamento pelo espaço que as pessoas utilizam para vender" os seus produtos, neste caso vídeos. "Fazem dinheiro com este mercado, portanto têm que ter responsabilidade com o que se passa nele. É o que Artigo 13 faz, pedir às plataformas que assumam alguma responsabilidade para com o conteúdo que está a ser partilhado", explica. "Se os conteúdos são protegidos, o dinheiro deve ser partilhado com as pessoas que têm os direitos de autor."

O futuro da música, imagens e memes

É altura de sair do abstrato e entrar no mundo do que é palpável (ou quase, visto que é virtual). Fala-se da presença de marcas nos vídeos, com Sara a perguntar se a simples presença de um objeto com um logótipo visível pode ser razão para eliminar um vídeo.

A resposta europeia é simples: "a diretiva não está relacionada com esses assuntos." Ainda assim, fica o esclarecimento de que o uso ocasional de uma marca num vídeo, por exemplo numa t-shirt, "não é apropriação, não há um uso propositado", portanto não há problema.

No que diz respeito à música, a resposta já atinge outro grau de complexidade. Rita começa por perguntar se a utilização de trechos de música continuará a ser permitida. "Depende. A reprodução de música só é protegida a partir de x segundos. Depende de país para país. Se for inferior ao limite, pode continuar a colocar-se a música. Se ultrapassar, vais ter que pedir autorização a quem tem os direitos ou vais ter que a ir buscar a uma plataforma, pagas e depois utilizas", explica Sofia Colares Alves.

A questão começa a complicar-se quando se analisa a forma como o YouTube deve reconhecer a quem pertencem os direitos das músicas. "Vou ter que identificar a música ao YouTube e dar-lhe o material digital necessário para reconhecer essa música. Eles colocam essa informação na base de dados e, a partir do momento em que a música é carregada, a tecnologia vai identificá-la", pagando ao dono dos direitos uma parte do que pagaria a quem fez o carregamento.

Os memes - pequenas imagens usadas como forma de humor ou crítica social - são uma das grandes preocupações manifestadas pelos internautas, principalmente os de gerações mais novas. E a Comissão Europeia deixa, mais uma vez, a garantia de que não vão ser afetados.

A pergunta parte da Carolina, que quer saber se vai ter que pedir autorização - por exemplo, à Disney - para fazer um meme. "As imagens também podem ser protegidas, mas não para fazer memes", explica a representante da Europa, acrescentando que esta utilização tem, no entanto, que ser uma verdadeira paródia.

"Queremos que se divirtam e possam fazer paródias sobre imagens, conferências de imprensa de jogadores de futebol ou até mesmo com o Presidente dos Estados Unidos. A imagem pode ter direitos de autor, mas desde que seja para fazer um meme ou paródias, está coberta por uma exceção aos direitos de autor."

Ouvida toda esta explicação, pretende saber-se se a medida é retroativa. "Não é", diz Sofia Colares Alves.

Os utilizadores dos dias que correm

Rita, Lourenço, Sara e Carolina são, de facto, os utilizadores que vão conhecer o futuro da Internet mas, antes do futuro, é preciso saber qual é o seu presente.

Na auscultação aos seus hábitos online, percebe-se que há pontos claramente comuns aos quatro: veem pouca TV e fazem a maior parte do seu consumo de conteúdos no mundo online, dividido entre redes sociais e plataformas de vídeo ou áudio.

Esta realidade vai ao encontro do alerta que os YouTubers têm lançado nos seus vídeos: os media tradicionais estão a ficar ao abandono.

Lourenço introduz o tema seguinte, fazendo a ponte entre a música e o seu uso livre. "Há um canal no YouTube que se chama No Copyright Sounds, que publica músicas que qualquer YouTuber pode utilizar. São livres de direitos. O Artigo 13 vai proibir o uso de músicas desse canal?"

A visão da Comissão Europeia é exatamente a contrária: o Artigo 13 vai fomentar o uso de mecanismos como o que é disponibilizado por esse canal. O uso destas músicas é livre porque, explica Sofia Colares Alves, "o YouTube já pagou direitos de autor, já adquiriu uma licença para utilizar essas músicas na sua plataforma."

O objetivo da diretiva é "incentivar as plataformas a que o uso do conteúdo partilhado já tenha sido contratualizado com os autores, de forma a que se possam utilizar de forma livre e descansada. Facilita o trabalho dos utilizadores que querem carregar conteúdo nas plataformas."

A grande mudança

Esmiuçado o artigo e as suas implicações, Sara quer saber qual é, afinal, a grande mudança. Tomando o exemplo do YouTube, a representante da Comissão Europeia explica que "muitas vezes, o que acontece é que os autores disponibilizam vídeos e música no YouTube a troco de muito pouco dinheiro. Noutras plataformas, como a Netflix, o Spotify ou a Twitch, que pagam direitos de autor, quando ouvem músicas ou veem um filme na Netflix, o dinheiro reverte para o autor/criador. Há plataformas que fazem isso de forma completamente transparente, o que se quer é que o YouTube também o faça de forma completamente transparente e que os autores tenham mais poder de negociação."

No que diz respeito à avaliação da carta que originou toda a discussão, Sofia Colares Alves não se arrepende de a ter enviado, até porque "surtiu efeito". "Teve um efeito importante, o de se ter estas conversas. São conversas serenas, informadas, fala-se nas escolas" acerca do assunto. Para além disso, a discussão "está aberta" e todos assistem a um fenómeno: "há miúdos a falar da União Europeia, de diretivas e de artigos".

Para o fim, fica a garantia pela qual tanto internauta espera: "a Internet não vai acabar. Poderia pôr as minhas mãos no fogo - mas cabe ao YouTube decidir: o YouTube também não vai acabar."

Neste encontro entre quem vive cada vez mais online e quem, offline, tenta impor novas regras ao mundo digital, a convicção de que este é o caminho certo parece não ser completamente pacífica. A União Europeia está mais convencida do que os utilizadores em relação a esta nova diretiva e, nesta dimensão, há quem ainda queira fazer-se ouvir. Até porque a Internet não dorme.