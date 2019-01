Um vibrador esteve para receber o prémio Inovação da CES, mas foi desqualificado

Há já alguns anos que a indústria do entretenimento para adultos deixou de poder mostrar os seus gadgets na Consumer Electronics Show, em Las Vegas. Podem estar cheios de tecnologia, podem ser visores de realidade virtual para maiores de 18, podem ser robôs ao estilo Blade Runner, mas na CES, manda o pudor e assim, nada disso tem lugar.

É por isso que este ano se ia fazendo história. Há já muitas edições da CES, que quem quiser pode concorrer a uma série de prémios atribuídos pela organização.

Este ano, uma empresa que fabrica vibradores concorreu aos "CES 2019 Innovation Awards" e conseguiu ser aceite. Trata-se do Osé Robotic Massager, o primeiro aparelho da empresa Lora DiCarlo fundada por mulheres e onde elas estão em maioria. A ideia é fazer brinquedos sexuais a pensar no prazer feminino.

Mas depois da festa que se montou após terem recebido a carta a anunciar que o vibrador estava entre os finalistas na categoria de robótica, chegou uma nova carta a citar o regulamento, nomeadamente o artigo que afirma que não são aceites produtos "imorais, obscenos, ou indecentes".

Depois de se instalar a polémica a organização da CES optou por reformular os seus argumentos e afirmou que afinal a razão para a desqualificação era outra: ao contrário do que as criadoras garantem, o vibrador não é robotizado, e por isso, está fora da competição. A decisão não é passível de recurso.

Quanto às virtudes do equipamento, propriamente dito, as jornalistas que estão a acompanhar a CES ainda não tiveram ainda oportunidade para o testar. O desenvolvimento do produto ainda está na fase de protótipo. Para além disso, a empresa que criou este vibrador não revela todos os segredos (alegando segredos industriais), mas garante que usa microrrobótica, ventilação, batimentos e bom design. De acordo com a Lora DiCarlo, o Osé será o primeiro equipamento do seu género a garantir orgasmos pela estimulação do clitóris e do ponto G.

Ainda não está à venda, nem se conhece o preço estimado. Isso só deve acontecer lá para depois do verão.