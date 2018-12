Uma imagem inédita. Esta é a primeira fotografia tirada na atmosfera do Sol

A sonda Parker já enviou a primeira fotografia captada dentro da atmosfera do Sol, junto à coroa solar, a camada mais externa da atmosfera da estrela.

No dia 6 de novembro, a Parker esteve a 24 milhões de quilómetros da superfície solar, duas vezes mais próximo do que qualquer outro aparelho enviado pelo homem.

Nos próximos sete anos, sonda enviada pela NASA fará mais 24 aproximações do Sol, chegando a cerca de 6,2 milhões de quilómetros da superfície no ponto máximo. Chegará assim sete vezes mais perto do que a sonda Helios 2, que detinha o anterior recorde de distância.

Foto: © JHU APL

Na sua órbita final pelo Sol, antes de colapsar, a sonda vai viajar a 696 mil quilómetros por hora, o que a tornará no objeto feito por humanos mais rápido de sempre.

Como é impossível de comandar à distância, também é o aparelho espacial mais autónomo alguma vez feito. Vai enfrentar temperaturas de 1400ºC, protegida com um escudo térmico de carbono.

Os sensores da sonda Parker vão captar a forma como a energia e o calor circulam através da camada de plasma e gás ionizado que constituem a coroa solar e assim estudar a forma como a radiação solar interfere com o clima espacial.