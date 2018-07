Esta sexta-feira, o Sol, a Terra e a Lua vão estar perfeitamente alinhados. A lua passa "por trás" da Terra, na sua sombra, e assim acontece o eclipse lunar - que se traduz na aparência avermelhada do astro.

Ricardo Reis, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, explica à TSF o porquê desta "lua vermelha". "Ao contrário do que acontece no eclipse do sol, em que a lua tapa a luz solar e só vemos o rebordo da atmosfera, aqui a luz do sol atravessa a atmosfera da Terra, e é espalhada. Quanto maior quantidade de ar que a luz do sol tem de atravessar, mais as cores que constituem a luz se espalham, e a luz fica avermelhada". "É um fenómeno semelhante a quando o sol se põe e vemos um tom avermelhado", esclarece.

Foto: EarthSky

Este vai ser o eclipse da lua mais longo do século.

Para ver o eclipse, o sul do país está um pouco mais em vantagem - porque a lua nasce ligeiramente mais cedo nesta região. No entanto, não há motivos para preocupações porque o fenómeno vai ser longo e, garante o representante do Instituto de Astrofísica, "qualquer sítio onde se consiga ver a lua é um bom sítio para observar o eclipse".

Veja aqui qual a hora mais indicada para ver o eclipse no local onde estiver.

Mas não só de luas se faz a noite desta sexta-feira. Também Marte vai estar mais brilhante, uma vez que irá haver um alinhamento entre o Sol, a Terra e o Planeta Vermelho.

"Marte vai estar praticamente por baixo da lua. Nasce por volta das 21h30. O fenómeno a que vamos assistir chama-se Oposição e acontece perto do ponto de maior aproximação entre a Terra e Marte. Estamos a falar de cerca de 57 milhões de quilómetros".

Com o aproximar da Terra, Marte está cada vez mais brilhante, uma oportunidade para encontrar pormenores através do telescópio. "Conseguimos ver pormenores em Marte semelhantes aos que vemos na lua a olho nu, como por exemplo características da superfície", conta.

A partir das 22h00, o Planetário do Porto leva os telescópios para o Centro de Educação Ambiental da Quinta do Covelo, quem quiser juntar-se ao grupo só precisa aparecer. A entrada é livre e gratuita.

O próximo eclipse da lua está previsto para 21 de janeiro de 2019. Já Marte só volta a ficar tão próximo da Terra em 2035, quando estará a cerca de 56,9 milhões de quilómetros do nosso planeta azul.