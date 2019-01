A escola onde os alunos têm medo que amianto lhes caia em cima da cabeça

As obras para a construção de um condomínio ao lado da Escola Secundária de Cascais estão a expor problemas antigos e os pais contam que o amianto que existe nas coberturas está a soltar-se.

"Com os rebentamentos diários, que andam à volta de duas a três vezes por dia, a escola como já é antiga, como tem muito amianto, aquilo está a rebentar por todos os lados e, pelo que eu sei, as partículas de amianto estão a espalhar-se", afirma Maria Judite, que integra a Federação das Associações de Pais do Concelho de Cascais e o Conselho Municipal de Educação.

Os alunos correm o risco de ficar expostos ao amianto

Maria Judite conta que os pais estão muito preocupados pelo facto do amianto ser cancerígeno e revela que já recebeu várias chamadas de encarregados de educação a perguntarem o que devem fazer.

"Não há condições nenhumas para aquela escola continuar aberta", assegura Maria Judite, que assegura que a escola é provisória há pelo menos 44 anos. É uma questão de saúde pública, diz, alertando para os vários perigos que existem.

"Neste momento teria que haver uma solução drástica para tirar as pessoas todas dali para fora", defende.

Contactada pela TSF, a autarquia confirma que a escola é provisória há mais de 40 anos e que a única solução passa por construir uma nova. "O Ministério da Educação não tem verba para isso e nós propusemos assumir os 40 milhões de euros", conta o vereador da educação da Câmara de Cascais.

Quarenta milhões é o valor estimado para o investimento necessário nas escolas do concelho. Perante a falta de disponibilidade financeira do governo, a autarquia propôs assumir a totalidade da despesa, mas pelo que conta Frederico Pinto de Almeida o executivo está a bloquear o processo e a impedir uma solução para a escola Secundária de Cascais.

O Governo está a bloquear todas as soluções, lamenta Frederico Pinto de Almeida. O resultado é um impasse.

No verão de 2017, a autarquia pagou as obras de requalificação do pavilhão desportivo da escola. " O Ministério da Educação assobia para o lado constantemente", afirma Frederico Pinto de Almeida que revela que a obra serviu para substituir a cobertura que tinha amianto.

As condições de funcionamento da escola Secundária de Cascais "é tudo aquilo que não se deseja".

A TSF já contactou o Ministério da Educação e a direção do Agrupamento de Escolas de Cascais e aguarda respostas.