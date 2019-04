A Universidade do Porto vai à rua. Mostra cursos, saídas profissionais e responde a dúvidas

A "Mostra da UP" reúne as 14 faculdades da Universidade e 15 centros de investigação e tem como público-alvo os alunos do ensino secundário que querem conhecer os cursos e as saídas profissionais. Raúl Santos, diretor de comunicação da Reitoria da Universidade do Porto, à frente desta iniciativa, explica que "é uma oportunidade única para conhecer a universidade num único local. Quem está à procura de determinar a sua área no ensino superior tem aqui uma oportunidade de contactar diretamente com professores e com estudantes e perceber como é que o curso se desenvolve, quais as oportunidades de emprego após o curso. Além disso, os serviços da reitoria também dão informação sobre bolsas, alojamento, oportunidades de mobilidade internacional, etc".

Pela primeira vez a "Mostra da Universidade do Porto" vai realizar-se fora de portas, no centro do Porto, junto ao jardim da Cordoaria.

Pela primeira vez a "Mostra da Universidade do Porto" vai realizar-se fora de portas, no centro do Porto, junto ao jardim da Cordoaria. Além de esclarecer os estudantes, estão previstas mais de 100 atividades de ciência e tecnologia que mostram o trabalho da academia.

Raul Santos diz que as atividades são abertas a toda a comunidade e dá alguns exemplos do que as pessoas vão encontrar. "Desde demonstração de julgamentos por parte da Faculdade de Direito; jogos sobre alimentação por parte da Faculdade de Ciências de Nutrição; aulas de desenho ao vivo da Faculdade de Belas Artes; rastreios médicos realizados pelos estudantes de Medicina. Temos os centros de investigação que mostram algum dos trabalhos que estão a desenvolver, há por exemplo a oportunidade de conhecer por dentro um carro elétrico e ver como funciona."

O diretor de comunicação da Reitoria da Universidade do Porto diz que há muito para ver na "Mostra da UP" e atividades lúdicas e pedagógicas

A "Mostra da Universidade do Porto" começa esta quinta-feira e prolonga-se até domingo. Reúne as 14 faculdades da Universidade e 15 centros de investigação, com o objetivo de esclarecer e ajudar os alunos do secundário sobre o caminho a seguir no futuro.

Uma iniciativa com entrada livre. Em 2018, esta mesma iniciativa recebeu 15 mil visitantes.