A Fenprof duvida que o ano letivo comece com tranquilidade porque ainda não são conhecidas as colocações de professores e porque não houve um reforço do pessoal não docente.

Em reação às declarações do Ministro da Educação à TSF , o dirigente sindical Mário Nogueira sublinha que "começar o ano escolar não é apenas o abrir de portas das escolas, são as condições em que as escolas abrem as portas e são essas condições que falta perceber se estão ou não criadas".

Mário Nogueira lembra que Ministério da Educação ainda tem "muito trabalho por fazer"

"No que diz respeito ao trabalho das escolas e das suas direções, ele foi feito; no que diz respeito ao trabalho do Ministério da Educação, está muito por fazer", lembra o dirigente da Fenprof.

Mário Nogueira tem esperança de que a abertura do ano escolar e, mais tarde, do ano letivo, "não seja apenas o abrir de portas das escolas, seja o abrir de portas em condições de normalidade". Algo que, na opinião do sindicalista, pode não vir a acontecer porque não estão ainda reunidas todas as condições.

Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas otimistas

Mais otimista do que Mário Nogueira está Filinto Lima em relação ao início do ano letivo. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) considera que o arranque do período letivo tem tudo para começar da melhor maneira se a lista de colocações for conhecida durante o dia de hoje.

Filinto Lima considera que arranque de ano letivo vai ser "muito positivo" mas com reservas.

"Era muito importante que durante o dia de hoje esses resultados fossem sabidos", adianta Filinto Lima. O presidente da ANDAEP sublinha que se isso acontecer, o início do ano vai começar de forma "muito positiva".

Fonte do Ministério da Educação garante à TSF que o calendário para publicação da lista de colocações dos professores vai ser cumprido, ou seja, até amanhã deverão ser conhecidas as colocações.

Pais expectantes

A Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) deseja que o ano letivo comece de forma tranquila mas também tem algumas reservas. "Estamos algo expectantes face a tudo o que aconteceu no final do ano passado. Sabemos de alguns atrasos, sabemos ainda de algumas famílias que ainda estão com alguma dificuldade em matricular os filhos na escola que pretendem", afirma o presidente da CONFAP, Jorge Ascenção.

Pais pedem que o ano letivo arranque de forma tranquila.

"São os constrangimentos normais que vão acontecendo", lembra o dirigente que adianta ainda que espera que otimismo do ministro da Educação se concretize.