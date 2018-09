Envelhecidos e com ordenados altos. O retrato dos professores portugueses

"Ao contrário de quase todos os países da OCDE, os professores portugueses, da pré-primária ao ensino secundário, ganham mais que a média dos outros trabalhadores que também estudaram no ensino superior". A frase anterior consta do último relatório sobre educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que diz que a vantagem dos professores nacionais para os restantes trabalhadores do país vai de 35% a 50%, conforme o nível de ensino.

A vantagem salarial de quem está na educação estende-se, também, aos diretores das escolas que ganham perto do dobro dos restantes trabalhadores com um diploma do ensino superior no currículo, numa diferença que é das maiores dos países desenvolvidos.

Só 1% dos professores tem menos de 30 anos

O relatório não adianta nenhuma explicação para os salários elevados dos docentes portugueses, mas o documento também destaca outro ponto que pode dar uma ajuda a perceber: os professores nacionais são dos mais velhos da OCDE, com o relatório a destacar que em Portugal os mais experientes, no topo da carreira, ganham o dobro dos que acabaram de chegar à carreira.

Um envelhecimento, que acelerou nos últimos anos, motivado pelo baixo número de novas contratações, que se mostra pelas estatísticas.

Só 1% de todos os professores portugueses têm atualmente menos de 30 anos, quando a média da OCDE chega aos 11%. Do outro lado, 38% dos docentes têm mais de 50 anos (a média da OCDE é 35%).

Docentes passam pouco tempo a dar aulas

A análise da OCDE conclui ainda que os professores portugueses têm um horário "um pouco mais leve" que a média dos outros países, com mais tempo para atividades não letivas como prepara as aulas ou corrigir trabalhos dos alunos.

Por exemplo, os professores nacionais do 3.º ciclo dão, em média, 616 horas de aulas por ano, menos 85 horas que no resto dos países desenvolvidos.

Apesar das grandes diferenças conforme o momento da carreira, os docentes portugueses passam 42% do tempo total de trabalho a dar aulas.