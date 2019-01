"Escolas só funcionam porque diretores e funcionários fazem das tripas coração"

Os diretores escolares temem que a falta de funcionários não docentes obrigue cada vez mais escolas a fecharem durante algumas horas do dia. O fenómeno já aconteceu em algumas escolas no primeiro período do ano letivo, mas deve agravar-se no segundo período.

O alerta é feito pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) que admite que o atual Governo já colocou muitos funcionários nas escolas, mas não há notícia de novas contratações para tão cedo. Filinto Lima, da ANDAEP, fala numa situação "dramática" de falta de recursos humanos.

Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas Foto: Artur Machado / Global Imagens

O representante dos diretores teme mais fechos de escolas

A ANDAEP aplaude que o Governo tenha anunciado, no último fim de semana, a contratação de mais 450 enfermeiros para o serviço público de saúde, mas pede atenção igual para a educação, onde os problemas também são graves.

Filinto Lima diz que as escolas só conseguem funcionar porque funcionários e diretores fazem "das tripas coração"

Além das centenas de baixas médicas sem substituição, os diretores dizem que há muitos funcionários não docentes que se reformam e não são substituídos, agravando, ainda mais, o problema para este segundo período do ano letivo.