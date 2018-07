"Isto não é só um ataque aos professores, é um ataque a toda a comunidade escolar"

Catarina Martins diz que a atuação do governo é "incompreensível" e que o Ministério da Educação toma decisões que são um ataque à escola publica. A coordenadora do bloco de esquerda foi questionada, esta tarde, sobre a ordem do ministério o que impede os professores de irem de férias antes de darem as notas aos alunos, processo que terá de ficar concluído até à próxima quinta-feira.

A líder do BE respondeu dizendo que do seu ponto de vista até há decisões com maior gravidade como "achar que os conselhos de turma são meros órgãos administrativos que podem reunir só com um terço".

Sobre o diferendo entre o governo e os professores, Catarina Martins apela à intervenção direta de António Costa e pede uma solução faseada e negociada.