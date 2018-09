Novas competências. Dar, é a palavra de ordem na Academia do Código

No fim da crise do início desta década, havia 150 mil pessoas com menos de 30 anos sem emprego. E as empresas procuravam 15 mil profissionais com competências de programação.

A Academia do Código surgiu como uma forma de ajudar a corrigir este desfasamento, do mercado de trabalho, dando competências necessárias a quem as não tinha.

Desde então, organizou bootcamps onde formou gratuitamente quase 400 pessoas e João Magalhães, um dos fundadores, garante que 96% conseguiram imediatamente emprego.

A empresa, que ainda se considera uma startup, desenvolve várias ferramentas que permite esta formação intensiva e outras, que disponibiliza às escolas do Ensino Básico, e que está a testar em Lisboa nos últimos anos.

Este ano a Academia do Código quer alargar a todo o país o programa e está a receber candidaturas de escolas. O objetivo é dar às crianças, entre os 6 e os 12 anos, "as ferramentas que a maioria dos adultos não tem".

Para isso são entregues ferramentas (software) que "os professores podem usar na sala de aula, uma hora por semana". João Magalhães admite que o projeto possa "chegar, neste ano letivo, a cerca de 100 mil crianças".

As parcerias com cerca de 50 empresas permitem manter estas formações, gratuitas.

Os interessados devem procurar informações na página da Academia do Código . No projeto destinado às escolas, também estão disponíveis informações na Direção Geral de Educação.