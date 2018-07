3... 2... 1... Está no ar a Rádio Escuta, do Intendente para o mundo

Por estes dias, o Intendente anda em reboliço. O bairro está em festa. Há concertos, teatro, exposições, cinema... e também uma rádio. Vai durar exatamente o mesmo tempo que o festival: duas semanas e meia.

Efémera mas intensa, a rádio Escuta teve a primeira emissão na semana passada, já com um fim determinado: vai acabar dentro de dias, a 22 de julho. Esta é uma rádio comunitária, transmitida através da Internet a partir de um estúdio instalado no Largo do Intendente. Um projeto que quer pôr à conversa um bairro com muitas histórias e culturas, sem barreiras da língua. No Intendente mas sem intendências.

A TSF entrou nesta rádio para sentir a sua formidável pulsão efémera. E ficou à escuta, com olhos nos ouvidos.

Ouça a reportagem de Joana Carvalho Reis com sonorização de Pedro Picoto.

O projeto é promovido pelo Largo Residências, com o apoio da Junta da Freguesia de Arroios e da Fundação Aga Khan.

A rádio escuta tem emissão na internet 24 horas por dia em www.escuta.pt e está em direto de quinta-feira a domingo, entre as 19h e as 22h, a partir do estúdio no Largo do Intendente. Estreou a 5 de julho; a última emissão é a 22 de julho.

O projeto também está no Facebook AQUI .