"A bebedeira passa, o resto não." Do coma alcoólico às brincadeiras que acabam mal

De uma farra com amigos a "uns copos a mais" vai um pequeno passo. De "uma brincadeira que acaba mal" a uma pena de prisão também. Pelo meio, o desafio com que muitos adolescentes já foram confrontados - "não consegues". Não consegues beber mais depressa do que eu, não consegues beber esta caneca toda de uma vez, não consegues beber mais um shot.

Para quem acha que consegue, fica a lembrança: "O álcool em excesso só te dá excesso de confiança. A bebedeira passa, o resto não". É a mensagem de uma nova campanha de sensibilização dirigida aos jovens portugueses.

Apesar da proibição da venda e do consumo de álcool, em 2017 o INEM assistiu 1270 jovens até aos 18 anos em coma alcoólico no ano passado.

A par da campanha que o Governo lança esta sexta-feira, o Ministério da Administração Interna vai por em marcha o programa "Noite + Segura" a partir da segunda quinzena de julho, sobretudo nos municípios de Lisboa, do Porto e de Albufeira.

O objetivo é reforçar a segurança em zonas de concentração de estabelecimentos de diversão noturna e aumentar da fiscalização da venda de bebidas alcoólicas a menores.