A portuguesa que põe os Açores na mesa dos norte-americanos

Estreia esta noite o primeiro programa de culinária portuguesa nos Estados Unidos. O primeiro episódio tem bifanas e bolo lêvedo.

Maria tinha seis anos e um apelido tão português quanto o primeiro nome quando partiu de S. Miguel, nos Açores, e aterrou no Massachussetts, nos Estados Unidos.

O que nunca deixou nem esqueceu foi o cheiro da carne temperada com canela, as sessões de cozinha com as tias e as receitas de avós e das avós delas.

Foi assim que escreveu o primeiro livro, "Azorean Cooking, from my family to yours", para deixar essa herança às filhas, aos sobrinhos, à família que estava a ficar cada vez mais longe das origens.

Só que o livro foi um sucesso tão grande e em tantas partes do mundo que Maria, já Lawton de apelido depois do casamento, desafiou-se a dar mais um passo: um programa de televisão para dar a provar a cozinha portuguesa.

Não conseguiu desafiar grandes patrocínios, ficou-se por mais pequenos, de ligações lusas, e foi mesmo assim que avançou com o programa que estreia esta noite na PBS, a televisão pública dos Estados Unidos, de Rhohe Island, onde vive. Chama-se "Maria's Portuguese Table".

O resto pode saber nesta conversa com a jornalista Dora Pires. Uma conversa tão cheia de sotaques quanto a vida de Maria.