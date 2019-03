A rádio ao vivo e a cores

Em dia de aniversário, montamos o estúdio no coração de Lisboa e abrimos as portas a todos os que nos quiserem acompanhar.

O dia começa com o Fórum TSF, com Manuel Acácio, segue-se o Almoço TSF, com Nuno Domingues, sem esquecer o TSF à Mesa e o Concerto de Bolso.

Também em os programas Bloco Central - com Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva e moderação de Anselmo Crespo - e o Estado do Sítio, apresentado por Ricardo Alexandre são hoje emitidos ao vivo.