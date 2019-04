Acessos a áreas de serviço muito demorados

Lisboa - 17:15

Trânsito Lento

Na zona da grande Lisboa o trânsito está demorado em todas as artérias devido à forte afluência às bombas de gasolina em especial:

Na A5 há muita demora em ambos os sentidos para a área de serviço de Oeiras

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e a área de serviço.

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide.

Porto - 17:15

Acidente na N14 junto à fábrica da Cerveja no sentido Maia / Porto. Trânsito demorado

Trânsito Lento

Na Av. AEP nos dois sentidos

Lisboa - 16:58

Trânsito Lento

Porto - 16:50

Trânsito Lento

