Acidentes no IC19 e VCI provocam já um longas filas a sul e a norte

Lisboa - 17:03

Há dois acidentes por resolver no IC19, um antes da saída para o Cacém e o outro após o Viaduto da CREL, ambos em direção a Sintra e na via esquerda. Há fila desde a zona do Campo Grande na 2ª Circular.

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

* Devido a trabalhos no pavimento que abateu, no IC16 o trânsito está cortado no sentido Pontinha / Belas entre o nó da zona comercial ( nó da Amadora / Casal de São Brás ) e o nó de A-da-Beja.

Porto - 17:03

Acidente na VCI após o viaduto do Amial em direção à Ponte da Arrábida, na via direita. Há fila desde o nó da A3. No sentido contrário há paragens entre a Via Norte e o Amial

Trânsito Lento

Na Av. AEP sentido Matosinhos / Porto

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

