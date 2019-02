António Costa, a maioria absoluta impossível e os marcianos

Para o humorista, as declarações do Primeiro Ministro não são um lamento, mas sim uma estratégia, porque ao baixar as expectativas, António Costa não pode perder: "se conseguir a maioria absoluta para o PS, consegue o impossível, se não conseguir, é apenas a confirmação do que já estava previsto". Fica por perceber porque é que estará a maioria absoluta fora do alcance do PS... ou talvez não: "talvez a maioria absoluta seja mesmo impossível, porque o PSD está fortíssimo e os partidos de esquerda estão a fazer uma oposição com a faca nos dentes" remata, com ironia.

António Costa disse também que admite coligar-se com o PSD "se houver uma invasão de marcianos". A expressão pode, à primeira vista, parecer estranha, mas faz sentido, garante Pereira: "normalmente o PS não conta com o PC e com o BE para a política externa, para isso, o PS conta mais como PSD".

A emissão completa do Governo Sombra, para ver ou ouvir , sempre em tsf.pt .