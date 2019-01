"Mini referendo" vai decidir a instalação de parquímetros em Benfica

A Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, admite que a instalação de parquímetros entre os centros comerciais Fonte Nova e Colombo pode ser a solução para resolver o caos no estacionamento naquela zona e vai ouvir os moradores numa espécie de mini referendo.

A TSF esteve em direto no local durante esta manhã e falou com Mafalda, uma agente imobiliária que trabalha naquela zona que revela que "cada vez se torna mais difícil" encontrar estacionamento perto do local de trabalho: "Agora, na freguesia de São Domingos de Benfica existem parquímetros, logo todos os carros que estacionavam naquela zona vêm para aqui."

Ouça o direto do jornalista Miguel Videira

Desde que a EMEL colocou parquímetros nas freguesias vizinhas de Carnide e São Domingos de Benfica que automobilistas começaram a deixar os carros entre os dois centros comerciais, deixando os moradores e comerciantes sem estacionamento.

Os moradores vão poder pronunciar-se sexta-feira e sábado, entre as 10h00 e as 22h30, no Fonte Nova, e deixar uma opinião sobre a possibilidade da entrada da EMEL no controlo do estacionamento junto às suas residências.