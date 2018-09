Braga vai dar a comunhão a dois casais divorciados que voltaram a casar pelo civil

A diocese de Braga prepara-se para, dentro de poucos meses, dar a comunhão a dois casais de divorciados católicos que voltaram a casar pelo civil.



Foi no início do ano que o arcebispo Jorge Ortiga anunciou que a diocese iria criar um grupo de sacerdotes e leigos para o acompanhamento de casais nessas circunstâncias. Braga foi assim a primeira diocese a ir ao encontro da exortação apostólica "Alegria do Amor" do Papa Francisco, publicada em 2016.

"Era um processo de longa caminhada para poder fazer um discernimento e poder ver até que ponto é que aquela nova relação era uma relação que a outra, por circunstâncias diferentes, não tinha corrido bem, mas que estava orientada para uma vida estável com exigência cristã, com o seu compromisso de fé."

"Desde o princípio que dissemos que era um processo lento (...)Não foram muitos casos. Tanto quanto eu sei foram uns cinco ou seis."

Ao fim de vários meses de acompanhamento, revela D. Jorge Ortiga, há nesta altura dois pares de divorciados recasados que em breve vão poder voltar à comunhão.