Calor leva a desmaios no Alfa Pendular e atrasos nos comboios

Há relatos de desmaios nos Alfa Pendulares da CP, na sequência das temperaturas elevadas que se registaram este sábado, que já terão levado a atrasos nos comboios por causa da assistência médica aos passageiros.

As janelas destes comboios não têm abertura, e com as temperaturas extremas que se têm sentido, o ar condicionado não dá conta do recado.

Hernâni Cardoso, um dos passageiros que viajava no Alfa Pendular, contou à TSF - quando ainda estava dentro do comboio - que viu vários passageiros a desmaiar ao seu lado.

" [O comboio] vinha com os ares condicionados avariados. A conclusão: no alfa não se pode abrir janelas, aquilo era um calor dentro das carruagens que muitas pessoas começaram a desmaiar.", explicou Hernâni Cardoso.

Ouça a peça da jornalista Dora Pires com o testemunho de um dos passageiros

O coordenador da Comissão de Trabalhadores da CP, José Reizinho, diz que não é a primeira vez que os comboios sofrem atrasos por causa dos problemas com o ar condicionado.

"Quando as temperaturas no exterior são extremamente altas não há refrigeração suficiente para que as pessoas tenham uma viagem confortável. A partir de uma determinada temperatura o ar quente do exterior passa a entrar para dentro das carruagens e bloqueia o sistema de refrigeração. Houve atrasos nos comboios por causa desta situação. Não foi só hoje foi também ontem."

José Reizinho revela que esta não é uma situação nova na CP

José Reizinho adiantou que a empresa decidiu suspender a venda de bilhetes para os comboios dos alfa de domingo, "alegando que se deve às temperaturas extremas que se vão sentir" e afirmou não saber "qual é a alternativa da empresa em relação às pessoas que já compraram título de transportes."

O coordenador da Comissão de Trabalhadores da CP não sabe, contudo, se os comboios vão circular: "Essa é a questão que até agora não consegui, por parte da empresa, uma informação concreta. Se é só a suspensão da venda ou se também é a suspensão dos comboios."