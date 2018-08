Cartão de cidadão português recusado na Alemanha

O embaixador de Portugal em Berlim garante que estão a ser feitas diligências para resolver o problema. Várias entidades públicas e privadas no país não aceitam o documento de identificação nacional.

"Falava com um funcionário, que depois falava com outro e depois falava com o chefe", conta Manuel Leitão. O problema era a falta da data de emissão no cartão de cidadão português. Correu vários postos de correios de Berlim e foi "sempre uma grande complicação", confessa o emigrante a viver há uma década na capital. Depois de perceber a origem do problema, começou a usar um "truque" cada vez que precisava de levantar uma encomenda ou depositar dinheiro: "Aprendi que temos que dizer que à data que está no cartão de cidadão [data de validade], é preciso subtrair 5 anos [para obter a data de emissão]".

Reportagem de Joana de Sousa Dias em Berlim

Amanda Sá Pereira já desistiu. Depois dos entraves nos correios, e nos bancos, deixou de renovar o cartão de cidadão português. Quando mostrava o documento de identificação nacional, tinha de apresentar também "um comprovativo de morada e o documento de registo na cidade". Agora esta portuguesa a viver há quatro anos em Berlim só usa o passaporte porque "cobre tudo".

A embaixada de Portugal em Berlim garante que está atenta ao problema e diz que estão a ser realizadas "diligências junto das autoridades alemãs que têm manifestado algumas dificuldades em aceitar o cartão de cidadão português como documento de identificação apenas pelo simples facto de nele não constar a data de emissão".

No caso dos correios, por exemplo, a informação dos responsáveis alemães é a de que existe uma "incompatibilidade do sistema informático", referiu João Mira Gomes, que adiantou que Portugal tem "pedido que aceitem o cartão e tentem ultrapassar essa dificuldade".

O diplomata deixou uma recomendação aos cidadãos nacionais: "Expliquem junto das administrações - neste caso dos correios - a especificidade do nosso cartão" e, "caso [o cartão de cidadão] não seja aceite, não só informem a embaixada como também lavrem uma reclamação junto dessa estação, dessa autoridade ou dessa administração dos correios".

O deputado do PSD Carlos Alberto Gonçalves questionou esta semana o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre as dificuldades relatadas por cidadãos portugueses na Alemanha, cujos documentos de identificação não são reconhecidos por entidades públicas e privadas, nomeadamente os correios alemães, sendo alguns forçados a pedir a emissão do passaporte para recorrer a esses serviços.

Uma das dificuldades prende-se com a ausência de data de emissão no documento português.