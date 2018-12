Coletes amarelos "acampados" e à espera de quem não se sabe se chega

Os coletes amarelos estão "acampados" na Rua Braamcamp. A hora de almoço trouxe mais calma, pessoas sentadas nas estradas, nos passeios e nos muros em redor do Marquês de Pombal.

As palavras de ordem vão surgindo à medida que um ou outro manifestante agarra no microfone e grita: "O povo unido jamais será vencido" ou "Acorda, Portugal".

Aos poucos chegam grupos de três, quatro, cinco pessoas. E é mesmo desse movimento que os responsáveis estão à espera. À TSF, os organizadores do protesto confirmaram que estão a aguardar pelas 17h00, altura em que deve juntar-se mais gente à manifestação.

Apenas nesse momento os coletes amarelos pretendem dirigir-se à Assembleia da República. Têm esperança que as pessoas de outros pontos do país se juntem e, principalmente, que quem sai do trabalho por volta dessa hora vista o colete e venha para a rua.

"A polícia quer vencer-nos pelo cansaço, mas não vai vencer. Vamos ficar aqui. Estamos para ficar", desabafa Luísa Patrão, uma das responsáveis pelo movimento.

A corrupção, os ordenados e subvenções dos políticos, os impostos e os salários continuam a ser os pontos mais abordados durante os curtos discursos de quem está presente.

A "vergonha" do povo ecoa ainda com gritos contra políticos. "Político é ladrão, político é ladrão". "Abaixo a corrupção, ninguém tem mais força que o povo", ouve-se também, juntamente com "estou farto de ser roubado".

Os gritos de revolta chamam a atenção de quem passa. Na rua, estrangeiros curiosos aproximam-se de quem tem um colete vestido, de quem está mais afastado e fazem perguntas, comparam com o que se passa no seu país e aprovam: "Aqui podem fazer isto porque resulta", diz um brasileiro que está de passagem mas que promete seguir o protesto até ao Parlamento.

A caminhada até à casa da democracia teima em chegar e está, por enquanto, apenas nos objetivos, mas quem está presente não tem dúvidas que o protesto não está a arrefecer.

Enquanto não há decisão nem chegam mais pessoas, canta-se o hino à capela e abanam-se bandeiras de Portugal.

LEIA AQUI TUDO SOBRE OS PROTESTOS DOS COLETES AMARELOS