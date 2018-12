Coletes amarelos: dos locais autorizados para protestos aos conselhos da polícia

Os coletes amarelos saem à rua esta sexta-feira e vão estar em 25 protestos autorizados, espalhados por 17 zonas do país. A Polícia de Segurança Pública (PSP) desenvolverá ações para garantir "segurança, ordem e tranquilidade públicas, bem com os direitos, liberdades e garantias dos cidadão".

Num comunicado enviado esta quinta-feira, a PSP alertou para possíveis constrangimentos na circulação automóvel e deixou conselhos aos cidadãos, desde a utilização de transportes públicos à não passagem pelos locais de protesto. Aos manifestantes, as autoridades pediu que cumprissem as regras e que não prejudicassem a circulação.

Em Lisboa os protestos estão marcados para a Ponte 25 Abril, Praça do Marquês de Pombal, a Assembleia da República, a A8 entre Torres Vedras e Lisboa. No Porto as concentrações realizam-se na VCI/Nó de Francos e na Avenida AEP.

Veja os locais autorizados pela polícia para os protestos:

Perante as manifestações realizadas um pouco por todo o país, a PSP aconselha os cidadãos:

· A privilegiarem a utilização dos transportes públicos;

· Antes de iniciar viagem, a verificarem se o seu itinerário não se encontra com a circulação condicionada;

· A utilizarem itinerários que não impliquem a passagem pelos locais referenciados como possíveis pontos de concentração das ações de protesto;

· A conduzir com prudência e a respeitar a ordem das Autoridades Policiais;

· Se considerar necessária a intervenção das Autoridades Policiais, não hesitarem em pedir a colaboração de qualquer polícia ou ligar o 112.

E os manifestantes:

· A respeitarem os princípios previstos na legislação em vigor que enquadra o direito de reunião e manifestação;

· A respeitarem as instruções e ordens da PSP no quadro da segurança dos manifestantes e dos restantes cidadãos;

· A terem em consideração os normativos em vigor que proíbem bloqueios de vias rodoviárias, perturbando o direito de circulação de todos os cidadãos;

· Os promotores das manifestações ou reuniões devem manter o contacto permanente com a PSP, de forma a garantir a realização dos protestos em segurança.