Com fogo ou insecticida, está aberta a caça à vespa asiática

Em Ribeira de Pena, a autarquia arregaçou as mangas para dar formação e comprar equipamentos próprios para combater a vespa asiática

Todo o cuidado é pouco na luta contra esta espécie destrutiva sobre as colmeias de abelhas melíferas e que pode constituir perigo para a saúde pública.

Sabino, bombeiro sapador, tem-se vestido a rigor para destruir e evitar a invasão de vespas asiáticas. Em declarações à TSF explica como.

A autarquia conta ainda com ajuda da população para sinalizar os ninhos que forem encontrando no caminho. São ninhos redondos e de grandes dimensões, às vezes cinco vezes maiores do que uma bola de futebol.