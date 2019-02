O Estado deve ou não financiar os media privados?

Ouça aqui na íntegra o programa "Olhe que não" de Pedro Pinheiro, com a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco e o jornalista João Miguel Tavares.

PUB

Em novembro, Marcelo Rebelo de Sousa lançou a discussão, durante a cerimónia de entrega dos prémios Gazeta. No discurso, o chefe de Estado defendeu que a comunicação social vive atualmente uma "situação de emergência", numa crise que já está a criar "problemas de regime." Marcelo interrogou-se ainda se o Estado tem ou não a obrigação de intervir, exortando ainda os jornalistas a resistirem à pressão.

No programa "Olhe que não", na véspera de mais um aniversário da TSF, o jornalista Pedro Pinheiro convidou para o debate a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco, e o jornalista João Miguel Tavares, que irá presidir as comemorações oficiais do Dia de Portugal.

Por um lado, a presidente do Sindicato dos Jornalista defende que o Estado deve intervir. Por outro, João Miguel Tavares tem dúvidas sobre a utilidade dos apoios estatais, defendendo que se deve encontrar um modelo que torne rentável o negócio do jornalismo. Ambos tentam dar respostas num debate moderado por Pedro Pinheiro.