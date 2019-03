Numa altura em que não para de aumentar o número de brasileiros a viver em Portugal , há cada vez mais vídeos no YouTube a explicar como é a vida em terras lusas.

PUB

São centenas de vídeos, vários com centenas de milhares de visualizações, que funcionam quase como manuais de instruções onde se explica tudo e mais alguma coisa sobre Portugal.

O jornalista Nuno Guedes apresenta alguns vídeos sobre viver em Portugal. Um trabalho com sonoplastia de Paulo Jorge Guerreiro.

Com informação útil e histórias, muitas histórias, que correram bem, mal ou assim-assim.

Muitos destes vídeos focam-se no custo de vida. Um dos mais vistos (com 650 mil visualizações) conta como é possível viver com 300 euros em Portugal.

Outra vídeo, com 350 mil visualizações, levanta, tal como muitos outros, a pergunta se vale ou não a pena viver em Portugal.

Vários brasileiros a viverem por aqui explicam as dificuldades que enfrentam no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou como se devem legalizar depois de chegarem a Portugal.

Outros falam da facilidade em arranjar trabalho, mas vários avisam os compatriotas de que é quase impossível alguém sair do Brasil e ficar rico em Portugal: os ordenados são baixos, mesmo que o custo de vida também não seja alto.

Da construção civil, passando pelas limpezas e pela distribuição de refeições numa mota, há vídeos para todos os gostos a contar também como é o dia-a-dia vida de um trabalhador em Portugal.

"Partiu Portugal", "Viver em Portugal" ou "Portuguiando" são apenas alguns exemplos de canais no YouTube criados apenas para explicar, quase por capítulos, como é viver deste lado do Oceano Atlântico, mas também os defeitos e qualidades dos portugueses.