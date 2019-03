Companhia que voa em Portugal suspende Boeing 737 Max

Uma das poucas companhias que voa em Portugal com o Boeing 737 Max decidiu deixar de o usar, pelo menos temporariamente.

PUB

Em comunicado a Norwegian Air Shuttle diz que tomou a decisão enquanto mantém o diálogo com o fabricante e as autoridades da aviação sobre o que fazer aos aviões deste modelo depois dos acidentes mortais na Etiópia e Indonésia.

Pedindo desculpa pelos incómodos e admitindo cancelamentos e atrasos de voos, a companhia aérea da Noruega sublinha que a segurança dos passageiros é a sua principal prioridade, prometendo fazer tudo para minimizar os impactos sobre os passageiros, remarcando as viagens ou optimizando o uso de aviões de outros modelos.

A Norwegian Air Shuttle tem 18 aviões Boeing 737 MAX e uma das viagens já afectadas terá tido origem no Funchal. O Diário de Notícias da Madeira está a adiantar na sua edição online que um voo previsto para esta tarde, com destino a Oslo, partiu mas apenas com a tripulação e sem qualquer passageiro.

LER MAIS:

- Número de países a suspender Boeing 737 Max 8 não pára de crescer