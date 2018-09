Costa confirma que está a estudar um aumento dos salários na Função Pública

António Costa confirma que o Governo está a avaliar uma eventual subida dos salários na Função Pública no próximo ano, depois de, esta quinta-feira, no final de uma reunião do grupo parlamentar socialista Carlos César ter admitido uma subida dos salários mais baixos da administração pública.

O primeiro-ministro diz agora que o Governo está a fazer contas para perceber se é mesmo possível avançar com aumentos para os trabalhadores do Estado.



"Se nenhuma nova medida for tomada, o aumento da despesa na Função Pública no próximo ano será de 2,9%, mas estamos a trabalhar no quadro das negociações para ver se há margem para podermos ir um pouco mais além e, para além do descongelamento das carreiras, poder haver pela primeira vez em muitos anos algum aumento salarial efetivo e não só reposições ou descongelamento."



Após um encontro com o Presidente do parlamento europeu, António Tajani, o primeiro-ministro também comentou os últimos números sobre o desemprego. Em julho, o desemprego manteve-se nos 6,8%, um valor mínimo desde setembro de 2002.



O resultado, defende António Costa, demonstra o sucesso da política que tem sido aplicada: "O que os números revelam é que, felizmente, a estratégica económica que adotámos de reforçar a confiança incentivou o investimento e, em particular o investimento empresarial, tem sido fortemente gerador de emprego."