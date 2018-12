Descarrilamento de elétrico em Lisboa deveu-se a "erro humano"

O descarrilamento do elétrico da carreira 25, em Lisboa, que causou dezenas feridos ligeiros, deveu-se a "erro humano", não tendo o guarda-freio respeitado sinalização específica, nem acionado de "forma correta" os sistemas de frenagem, concluiu a Comissão de Inquérito.



"O acidente não pode ser justificado por anomalias no veículo, tendo-se provado que os respetivos sistemas de frenagem estavam em perfeitas condições de funcionamento", referem as principais conclusões do inquérito ao acidente de 14 de dezembro divulgadas esta sexta-feira pela Carris.



A Comissão de Inquérito concluiu que "o acidente ocorreu por erro humano, não tendo o guarda-freio respeitado sinalização específica existente na Rua S. Domingos à Lapa, e não tendo posteriormente acionado de forma correta os sistemas de frenagem disponíveis no elétrico".

No relatório consultado pela TSF a Carris adianta que foram cumpridas as horas de descanso e o acidente deu-se depois de uma pausa. O Guarda Freio está há dois meses na CARRIS (foi admitido a 29 de outrubro de 2018) e apenas circula em carreiras consideradas fáceis, no início do mês já tinha outro acidente, onde abalroou um automóvel.

O Guarda Freio testemunha que acionou vários métodos de travagem e continuou sempre a sentir o elétrico a planar mas assume que não chegou a acionar o botão de travagem de emergência nem a válvula de travagem pneumática. Ele também assume que não respeitou um sinal de paragem.

Um engenheiro da CARRIS confessa no relatório que este acidente só acontece por "velocidade excessiva".

O relatório concluiu que "o facto de apenas existirem vestígios de travagem nos últimos 8 metros atestam a não atuação correta dos sistemas de frenagem, por ter sido tardia. A travagem ao carril não foi efetuada de modo continuo, mas apenas por duas vezes". Daí o acidente ser "imputável ao desempenho do Guarda-Freio", afirma a CARRIS.