Descoberta de investigadores de Bragança pode revolucionar o mundo dos vinhos

Uma investigação do CIMO, Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança está a substituir os sulfitos, estabilizador químico, por um produto natural feito a partir da flor do castanheiro. As experiências feitas até agora revelam resultados muito acima do esperado e com mais-valias para os vinhos.

Fernando Paiva é viticultor desde 2000. Tem as suas vinhas em Amarante e na Lixa. Uma manhã ouviu na rádio a investigadora brigantina Isabel Ferreira falar sobre um estabilizante natural que estavam a experimentar no queijo. Ligou à cientista e propôs-lhe fazer o mesmo no vinho em substituição dos sulfitos. E assim fizeram, já lá vão três anos.

"Experimentei em apenas 100 litros e depois de feito, o vinho estava perfeito, em aspeto, aroma e de sabor. Na opinião de muitos provadores melhor do que aquele que tinha sulfitos", salienta o viticultor.

No ano seguinte, em 2016 experimentou em 600 litros, branco e tinto e "os resultados continuaram a provar que o vinho sem sulfitos era um grande vinho". Em 2017 fez 3000 litros e em 2018 toda a produção já foi feita com flor de castanheiro

Fernando Paiva produz vinho verde na região de Amarante e Felgueiras. Desde 2000 que trata das vinhas duma forma natural sem a aplicação de produtos químicos e o facto de ter de lhe acrescentar os sulfitos depois no lagar, incomodava-o.

"Tinha umas uvas perfeitas, naturais, isentas de qualquer produto tóxico e depois ter de adicionar sulfuroso, o vinho deixava de ter aquela qualidade natural que as uvas tinham e passava a ser um produto, não tóxico, mas não era bem aquilo que eu queria e opte por fazer esta experiência com a flor do castanheiro e estou muito satisfeito com ela", realça.

Isabel Ferreira, a principal investigadora do Politécnico de Bragança destaca também que existem no mercado inúmeros produtos de consumo diário com demasiadas soluções nada boas para a saúde e a procura de substituições naturais trará um efeito muito positivo junto dos consumidores. "Existe uma tendência grande no mercado e por parte dos consumidores de procura de alternativas mais naturais, desde que garantam a segurança e não sejam tóxicas. Há realmente uma apetência muito grande por este tipo de substâncias".

Fernando Paiva sabe disso muito bem. Quase toda a produção que faz e que ronda os 12 mil litros é para exportação As alterações que introduziu de substituição dos sulfitos pela flor do castanheiro têm contribuído para uma melhor aceitação dos diversos mercados, com incremento de valor.

A investigadora do CIMO - Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, acrescenta que depois de conhecidos os resultados deste produtor já há muitos interessados em substituir os químicos por este ingrediente natural. "Não só em Portugal mas também em Espanha".

Para lá dos testes muito satisfatórios que já foram feitos nos vinhos, queijos e pastelarias, Isabel Ferreira diz que há outras empresas e produtos, nomeadamente nutracêuticos, que querem fazer a mesma experiência.

A flor de castanheiro está a ter resultados excelentes no vinho e dentro de pouco tempo poderá provocar uma verdadeira revolução, neste setor, no apoio natural à sua conservação.