Descoberto em Portugal o mais antigo crocodilo fóssil do mundo

Um grupo de paleontólogos portugueses fez uma descoberta que vem alterar aquilo que "os cientistas pensavam sobre a origem dos crocodilos" a nível mundial. Em causa está a Portugalosuchus azenhae, "uma espécie com cerca de 95 milhões de anos, encontrada em Tentúgal".

De acordo com o estudo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Coimbra, a descoberta desta nova espécie "mostra que os verdadeiros crocodilos são 20 milhões de anos mais antigos do que se pensava".

"Os répteis semelhantes a crocodilos, os crocodilomorfos, existiam desde os primórdios da era dos dinossauros mas os verdadeiros crocodilos, pertencentes ao grupo dos Crocodylia, aparecem apenas no final dessa era. E agora, 20 milhões de anos mais cedo", explica a nota sobre a descoberta.

As características da espécie

O fóssil descoberto em território nacional baseia-se "num crânio e na mandíbula inferior" e tem vários carateres "nunca vistos em nenhuma outra espécie", o que levou os especialistas a assumir que se trata de uma espécie nova. A abertura mandíbula é um ponto fundamental porque, explica Eduardo Puértolas-Pascual, "ajuda a definir o que é um verdadeiro crocodilo em contraste com répteis parecidos com crocodilos".

"Este fóssil é único na sua anatomia e peça-chave para compreender as fases iniciais da evolução dos crocodilos, por ser o mais antigo do grupo a que chamamos Crocodylia, os verdadeiros crocodilos", revela o autor do estudo Octávio Mateus, paleontólogo da Universidade Nova de Lisboa.

Este exemplar português é, portanto, "a única espécie deste tipo bem documentadas e válidas naquela idade geológica, na Europa, e o representante mais antigo de Crocodylia conhecido até agora, ajudando a preencher uma lacuna no registo fóssil".

"Além disso, a descoberta desta nova espécie lança luz sobre a radiação e a origem dos crocodilos, que provavelmente teria ocorrido na Europa", acrescenta ainda a nota.