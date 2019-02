Diretora da cadeia de Paços de Ferreira demite-se após festa de reclusos

A diretora do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, onde os reclusos fizeram uma festa e partilharam em direto no Facebook, apresentou um pedido de demissão ao diretor geral Reinserção e Serviços Prisionais.

Maria Fernanda Monteiro Barbosa "numa manifestação de dignidade, de respeito pelos Serviços e de defesa do interesse público apresentou ao Senhor Diretor Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o pedido de demissão do lugar de Diretora daquele equipamento prisional", revela o comunicado enviado pelo Ministério da Justiça.

O pedido de demissão foi aceite e já foi "formulada uma proposta para a sua substituição".

No Parlamento, diretora não falou do caso

A diretora do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, Maria Fernanda Barbosa, tinha-se recusado a comentar os incidentes da semana passada na cadeia que dirige, remetendo para a investigação.

Ouvida na terça-feira no no Parlamento, pelos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, numa audição agendada anteriormente à festa de aniversário transmitida em direto através do Facebook, Maria Fernanda Barbosa foi parca em palavras quando interpelada quer pelo presidente quer por deputados da Comissão.

"Em relação à ocorrência, ao incidente, ao evento, à festa, está em investigação", afirmou.

Instada por uma deputada do PSD a responder sobre o episódio registado no estabelecimento prisional que dirige, Maria Fernanda Barbosa escudou-se ainda na Declaração Universal dos Direitos do Homem.

