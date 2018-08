Dois incêndios em Santarém mobilizam mais de 270 operacionais

Há dois incêndios no distrito de Santarém - um em Rio Maior e outro em Benavente - a merecer particular preocupação das autoridades. Os dois fogos mobilizam no conjunto mais de 270 operacionais e quatro meios aéreos.

De acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o fogo que começou por volta das 13h00 na freguesia de Samora Correia, em Pancas, Benavente, tem uma frente ativa e está a ser combatido por mais de 100 operacionais e dois meios aéreos.

Já na freguesia de Arrouquelas, em Quinta do Brinçal, Rio Maior, o fogo deflagrou pelas 14h20, tem duas frentes ativas e conta com mais de 160 operacionais e três meios aéreos.

Notícia atualizada às 18h23