Escolas com amianto: um problema ainda por resolver

Em fevereiro, a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão garantiu à TSF que as escolas onde há amianto seriam uma prioridade nas obras de requalificação previstas para este ano, mas essas obras nunca chegaram a alguns estabelecimentos. A escola Delfim Santos, em Lisboa, é um desses casos. Fomos até lá falar com encarregados de educação e alunos.

Obras de requalificação não chegaram a parte das escolas. Ouça a peça de Maria Miguel Cabo

Há alguns meses, a escola Delfim Santos foi visitada pela Quercus a pedido dos encarregados da educação. Carmen Lima, da associação ambientalista, estranha que a escola não tenha sofrido obras, tendo em conta o elevado estado de degradação das coberturas.

"Uma vez que elas apresentam já alguma degradação e têm uma relação direta com o interior do edifício, deveriam ter sido feitas análises para perceber se está a ocorrer a libertação de fibras para o interior do edifício, onde circulam funcionários e estudantes."

A Quercus denuncia ainda a falta de informação por parte do Governo.

"Aquilo que nós temos verificado é que não está a haver monitorização da situação dessas escolas e não havendo esse acompanhamento por parte do Ministério não está a haver segurança e informação aos encarregados de educação e aos funcionários de que a situação está a ser acompanhada e a intervenção está em calendário para breve."

Também a FENPROF reclama a ausência de esclarecimentos do Ministério da Educação e falhas no acesso à lista de estabelecimentos com amianto. Mário Nogueira diz que têm sido feitas obras pontuais em algumas escolas, mas que o problema está longe de estar resolvido.

"Não estou a dizer que não houve uma ou outra intervenção, mas há muito por fazer, situações algumas delas preocupantes pelo grau de deterioração dos materiais. Temos até vindo a denunciar o facto de eles se limitarem a retirar o amianto de onde ele é visível, mas há escolas que têm até nos materiais de construção e isso nunca é identificado e substituído."

Já a Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas dá conta de 230 obras de requalificação a decorrer em todo o país e consequente retirada de materiais com amianto. O presidente Filinto Lima considera que a situação não é ideal, mas admite um avanço em relação aos anos anteriores.

"Dessas 230 escolas que estão a ser intervencionadas pelas autarquias com o apoio do Ministério da Educação, algumas delas têm placas de fibrocimento e esse material será retirado. Agora, como é evidente, esse material já devia ter sido retirado há muito tempo das escolas, mas chegou o momento e espero que daqui por alguns meses as escolas não tenham essas placas de fibrocimento."

A TSF pediu esclarecimentos ao Ministério da Educação sobre as obras para a retirada de amianto, mas não obteve resposta.