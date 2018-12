Escorrega, baloiços e até o chão. Tudo foi roubado numa escola em Arganil

Escorrega, baloiços, molas, balizas de futsal, tabela de basquete e até o próprio pavimento. O recreio da Escola do 1.º Ciclo e Jardim de Infância do Sarzedo, no concelho de Arganil, ficou sem nada, depois de um furto que aconteceu durante as férias de Natal.

Tudo aconteceu há uma semana, no dia 22 de dezembro - e em plena luz do dia. Os ladrões aproveitaram que a escola estava fechada para a interrupção letiva e levaram tudo o que havia para levar no recreio. O alerta às autoridades foi dado no dia a seguir ao Natal, a 26 de dezembro.

De acordo com a Câmara Municipal de Arganil , "os assaltantes forçaram a fechadura do portão da escola, danificaram as redes de vedação" e furtaram todo os equipamentos de lazer e o próprio pavimento do recreio.

Todos os materiais eram novos, tinham sido instalados durante a requalificação da escola, em abril deste ano.

Segundo o município de Arganil, os prejuízos ascendem aos 25 mil euros.

O furto está agora a ser investigado pelas autoridades.