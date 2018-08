Sul do país sob aviso devido a previsão de chuva, trovoada e granizo

Faro e Beja estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, trovoada e queda de granizo.

À TSF, o meteorologista Ricardo Tavares faz uma previsão do estado do tempo para esta segunda-feira.

Prevê-se uma subida da temperatura, em especial nas regiões do litoral, que poderá chegar aos 4/5 graus. As temperaturas vão ficar acima dos 30 graus em praticamente todo o território, aproximando-se dos 40 no interior do Alentejo, Vale do Tejo e da Beira Baixa.

Já na terça-feira as temperaturas máximas vão descer na terça-feira 7 a 8 graus Celsius. Há ainda possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior a partir da tarde.

São esperadas máximas entre os 25 e os 30 graus, sendo um pouco acima no interior do Alentejo, Vale do Tejo e Beira Baixa, que estarão entre os 30 e os 35 graus.