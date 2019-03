O ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, revelou na primeira pessoa na TSF que nunca telefonou a um jornalista e que nunca atendeu uma chamada da comunicação social. Ele que é um dos protagonistas

que se cruza com a história da TSF, que assinala esta sexta-feira 31 anos de existência.

"A comunicação social nunca gostou muito de mim, ou quase nada, porque eu tinha determinados princípios de que não me afastava no relacionamento com a comunicação social. Eu achava que um primeiro-ministro, um governo devia dar mostras de independência total em relação a todos os grupos, incluindo a comunicação social."

"Durante os meus mandatos de primeiro-ministro e os meus mandatos de Presidente da República, eu nunca atendi uma chamada telefónica de um jornalista nem nunca telefonei a nenhum jornalista."

Numa iniciativa inédita em Portugal, a TSF e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam Sons da História. Um site multimédia e completamente interativo que percorre a história do país e do mundo, nos últimos 30 anos. A apresentação acontece esta sexta-feira no Cinema São Jorge, em Lisboa.

