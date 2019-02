Violência doméstica: Portugal está "em estado de sítio"

A falta de polícias, magistrados e de meios para proteger as vítimas de violência doméstica é criticada tanto pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público como pela Associação Sindical de Juízes, na semana em que foi divulgado que nove mulheres nestas circunstâncias.

Entrevistada pelo jornalista Manuel Acácio, no Fórum TSF, Carolina Girão, da Associação Sindical de Juízes sublinhou que é fundamental apostar na prevenção: "Há muito ainda a fazer na fase pré-judicial destes casos. A verdade é que faltam polícias, faltam magistrados, faltam meios para acolhimento das vítimas que querem sair de casa, para acompanhar as vítimas até ao julgamento, para evitar reconciliações que são falsas e que levam as vítimas a desistir de queixas."

António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, concorda com esta perspetiva e defende que é preciso ter particular atenção e prestar apoio aos filhos das vítimas: "Em muitos dos casos em que há violência doméstica, muitas vezes há também regulação das responsabilidades parentais e é preciso fazer aqui uma intervenção integrada da proteção da vítima, mas depois também conjugar isso com a questão dos filhos. Por outro lado, o número de magistrados do Ministério Público também é insuficiente, e o de polícias também, para conseguir dar um tratamento mais personalizado a cada uma das vítimas.

Par além de mais homens e mais meios, Daniel Cotrim, da Associação de Apoio à Vítima, defende uma "articulação mais forte, mais robusta e sobretudo com mais objetivos das entidades públicas que trabalham nestas matérias; falamos das polícias, da justiça, da educação e da saúde."

Elisabete Brasil da União de Mulheres Alternativa e Resposta acredita que Portugal está "em estado de sítio" relativamente a esta matéria: "Os números não baixam. Temos planos de políticas públicas, mas temos uma dificuldade em traduzi-las na prática e que elas se traduzam numa maior segurança, proteção num combate efetivo violência doméstica."

*Com Manuel Acácio