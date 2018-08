Figueiró esclarece onde gastou os donativos. Pedrógão continua sem responder

A resposta surge depois da TSF ter noticiado que só a câmara de Castanheira de Pera respondeu a um requerimento feito por deputados do PSD.

Nesse requerimento, os deputados social-democratas perguntavam a Castanheira e também a Pedrógão Grande e a Figueiró dos Vinhos de que forma tinham gasto os donativos dos portugueses.

O presidente da autarquia garante que não recebeu esse requerimento e por isso só agora responde.

O autarca de Figueiró dos Vinhos explica onde foi gasto o dinheiro e Teresa Morais acusa o presidente da Câmara de Pedrógão de viver "numa espécie de bolha"

Jorge Abreu adianta que cerca de 14 mil euros foram entregues ao Fundo REVITA e outros 33 mil euros foram geridos diretamente pela câmara. Em quê? O autarca dá exemplos: "Serviço de limpeza de vias, demolição de habitações ardidas, remoção dos escombros, abastecimento de água à população, nomeadamente alguma canalização destruída".

O presidente da Câmara garante ter " toda a documentação relativamente a essas despesas devidamente especificadas ". E acrescenta: "Que não fiquem dúvidas, este dinheiro foi totalmente investido" em situações relacionadas com os incêndios.

Já esta tarde, em declarações à TSF, a deputada do PSD Teresa Morais adiantava que reenviou as perguntas às câmaras que alegavam não as ter recebido.

Entretanto, surgiu a resposta de Figueiró dos Vinhos. Quanto a Pedrógão Grande, continua sem responder.

Teresa Morais acusa o presidente da autarquia - que no anterior mandato tinha sido eleito pelo PSD e neste foi eleito pelo PS - de inacessibilidade total: "O senhor presidente de Pedrógão Grande vive numa espécie de bolha incontactável e, ao que parece, pensando que goza de uma imunidade absoluta e de inacessibilidade total. Já no ano passado já não respondeu às nossas perguntas nem responde às perguntas dos jornalistas".

No caso de Castanheira de Pera, a resposta tinha sido dada há mais tempo . A presidente da autarquia adiantava que a câmara recebeu cerca de 13 mil euros que entregou ao Fundo REVITA e que os donativos em espécie foram geridos pela ONG Médicos do Mundo.

A TSF tem tentado o contacto com o presidente da câmara de Pedrógão, mas sem sucesso. Os serviços da autarquia adiantam que o presidente está nesta altura de férias.