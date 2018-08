A localidade de Pedreira e Enxerim, no concelho de Silves, estão a ser evacuadas devido ao fogo que lavra desde sexta-feira. O incêndio passou esta quarta-feira de Monchique para Silves, sendo que as chamas ameaçam várias habitações, como constatou a TSF no local.

Ambas as localidades estão cobertas com uma intensa coluna de fumo. As autoridades estão a retirar a população numa medida de precaução.

Entretanto, a Proteção Civil deixou um apelo às pessoas que estão na zona entre Silves e São Bartolomeu de Messines. As autoridades pedem que mantenham a calma, sigam as indicações das autoridades, fechem as janelas e as portas e se mantenham em zonas seguras.