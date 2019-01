Está a chegar mais frio. Alerta amarelo a partir de sexta-feira

O distrito de Bragança vai estar sob aviso meteorológico amarelo, devido ao frio, entre as 0h de quinta-feira e as 12h00 de sábado, um cenário que se repete nos restantes distritos do continente a partir das 00h00 de sexta-feira.

Segundo informação disponibilizada esta quarta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a persistência de valores baixos da temperatura mínima justifica a ativação deste aviso, o menos grave e que corresponde a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso estará em vigor até às 12h00 de sábado em todos os distritos.

A informação do IPMA relativa aos próximos dias dá conta de um "aumento do desconforto térmico" entre quinta-feira (dia 10) e sábado (dia 12), prevendo-se "a substituição gradual de uma massa de ar polar por uma massa de ar com características de ar ártico sobre Portugal continental, transportada do interior do continente europeu".

"Como consequência, a temperatura mínima deverá descer no dia 10 no interior norte e centro, especialmente na Beira Alta, onde, nas terras altas, as descidas poderão ser da ordem de 5 a 8 graus Celsius. Assim, os valores da temperatura mínima deverão variar genericamente entre 2 e 6 graus Celsius, sendo inferiores no interior norte e centro, onde variarão aproximadamente entre -4 e 1 graus", descreve o instituto, acrescentando que ocorrerá também uma descida das temperaturas máximas.

Para sexta-feira, prevê-se que estas diminuições de temperatura se estendam ao restante território (com reduções de 2 a 4 graus Celsius, no caso da mínima).

Neste dia, "a temperatura máxima deverá variar aproximadamente entre 10 e 14 graus Celsius, sendo inferior no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, onde será inferior a 8°C, e ligeiramente superior em alguns locais do litoral sul".

As previsões apontam para um "aumento do aumento do desconforto térmico" até sábado, tendo em conta a intensificação do vento, que nas terras altas poderá ser de até 50 quilómetros/hora.

Por vezes, até meio da manhã de sábado, poderão ocorrer rajadas de 65 quilómetros/hora, em especial nas regiões Norte e Centro.

"Prevê-se igualmente formação de geada a chegar junto ao litoral. De referir que desde o início de janeiro têm-se verificado noites frias, isto é, valores da temperatura mínima do ar inferiores aos valores médios e mesmo inferiores aos valores que só ocorrem em 10% dos casos (percentil 10)", destaca o IPMA.

No entanto, registaram-se também dias quentes (com valores de temperatura máxima superiores aos valores médios e mesmo superiores aos valores que só ocorrem em 10% dos casos).

Entre 1 de janeiro e esta quarta-feira, os menores valores da temperatura mínima (-7 graus) foram registados nos dias 5 e 6 em Miranda do Douro e Chaves, respetivamente.

Os mais altos valores da temperatura máxima verificaram-se o dia 2 em Rio Maior (20.8 graus) e no dia 1 em Braga (20.5 graus).

Na sequência das previsões de frio, vários municípios anunciaram medidas de apoio aos sem-abrigo, com a abertura de espaços para pernoita.